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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Силовий конфлікт будь-яким способом, – російський опозиціонер про "церковні" наміри Путіна

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      Екс-депутат РФ розповів про наміри Путіна спровокувати церковний конфілкт в Україні
      Екс-депутат РФ розповів про наміри Путіна спровокувати церковний конфілкт в Україні / Фото з відкритих джерел

      Стратегія президента Російської Федерації Володимира Путіна полягає в тому, щоб спровокувати конфлікт, пов'язаний з церквою. Згодом цей конфлікт Кремль зможе використати у своїх цілях.

      Про це російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив в ефірі телеканалу "Прямий" .

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      Політик зазначає, що церковний конфлікт є частиною планів очільника Кремля.

      Наскільки я розумію стратегію пана Путіна, він хоче будь-яким способом спровокувати конфлікт, саме щоб було ось таке протистояння силове, пов'язане з церквою, для того, аби потім це всюди показувати по телеканалах, а може бути, інші речі навколо цього робити,
      – сказав він.

      Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви. 

      Раніше 20 грудня прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою "не втручатися у справи церкви".  Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

      У зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Релігія Томос Новини Росії Володимир Путін УПЦ МП РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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