Силовий конфлікт будь-яким способом, – російський опозиціонер про "церковні" наміри Путіна

Стратегія президента Російської Федерації Володимира Путіна полягає в тому, щоб спровокувати конфлікт, пов'язаний з церквою. Згодом цей конфлікт Кремль зможе використати у своїх цілях.

Про це російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив в ефірі телеканалу "Прямий" .

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Політик зазначає, що церковний конфлікт є частиною планів очільника Кремля.

Наскільки я розумію стратегію пана Путіна, він хоче будь-яким способом спровокувати конфлікт, саме щоб було ось таке протистояння силове, пов'язане з церквою, для того, аби потім це всюди показувати по телеканалах, а може бути, інші речі навколо цього робити,

– сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви.



Раніше 20 грудня прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою "не втручатися у справи церкви". Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.



У зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.