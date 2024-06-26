Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО

Владимир Зеленский 25 июня подписал указ, которым утвердил решение СНБО. Отныне в Украине официально появились Силы беспилотных систем.

Напомним, что Зеленский еще в феврале поручил создать Силы беспилотных систем Украины. Решение направлено на наращивание возможностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.

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Зеленский подписал указ

Во вторник, 25 июня, Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил создание Сил беспилотных систем в Украине.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил",

– говорится в тексте указа.

В нем также говорится о том, что контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, командующим Сил беспилотных систем Украины был назначен Вадим Сухаревский. Известно, что он был одним из первых украинских военных, которые вступили в бой с россиянами и сепаратистами на Донбассе.