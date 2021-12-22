Силы быстрого реагирования НАТО – в повышенной боеготовности, – СМИ

Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) привели в повышенную боевую готовность. Как пишут немецкие СМИ, на такой шаг пошли из-за угрозы российского вторжения.

Об этих изменениях журналистам рассказали источники в Североатлантическом альянсе. Численность NRF составляет 40 тысяч военнослужащих.

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Сократили сроки развертывания оперативной группы

В структуру NRF входит Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО. С 20 декабря она должна быть готова к развертыванию в течение 5 дней, а не недели, как это было раньше. Такое развертывание может произойти в кризисном районе. Оперативную группу возглавляет Турция и в ее состав входит 6 400 воинов.

Другие подразделения, среди которых военные логисты и спецназовцы, находятся в повышенной боевой готовности.

Цель НАТО – улучшить защиту стран-союзников

Die Welt информирует, что эти решения в НАТО были приняты еще на прошлой неделе.

Кроме возможной эскалации в Украине, НАТО беспокоит безопасность восточных стран-союзниц. Речь идет о Польше, Румынии и странах Балтии.

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Что известно о напряжении между Россией и НАТО:

Владимир Путин поднял тему расширения НАТО во время разговора с Джо Байденом 7 декабря.

Впоследствии российский МИД предложил США и Альянсу так называемые "договоры о безопасности".

Фактически Москва требует гарантий о невступлении Украины в НАТО.

В Госдепе некоторые из требований Кремля назвали неприемлемыми.

Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что готов к переговорам.

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