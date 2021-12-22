Про ці зміни журналістам розповіли джерела у Північноатлантичному альянсі. Чисельність NRF становить 40 тисяч військовослужбовців.
Актуально Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, – Зеленський
Скоротили терміни розгортання оперативної групи
До структури NRF входить Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО. З 20 грудня вона має бути готова до розгортання протягом 5 днів, а не тижня, як це було раніше. Таке розгортання може відбутись у кризовому районі. Оперативну групу наразі очолює Туреччина і до її складу входить 6 400 вояків.
Інші підрозділи, серед яких – військові логісти та спецпризначенці – перебувають у підвищеній бойовій готовності.
Мета НАТО – покращити захист країн-союзників
Окрім можливої ескалації в Україні, НАТО непокоїть безпека східних країн-союзниць. Мовиться про Польщу, Румунію та країни Балтії.
До теми Росія є однією з найсерйозніших загроз для Данії, – розвідка
Що відомо про напруження між Росією та НАТО:
- Володимир Путін підняв тему розширення НАТО під час розмови з Джо Байденом 7 грудня.
- Згодом російське МЗС запропонувало США та Альянсу так звані "договори про безпеку".
- Фактично Москва вимагає гарантій про невступ України в НАТО.
- У Держдепі деякі з вимог Кремля назвали неприйнятними.
- Генсек організації Єнс Столтенберг заявив, що готовий до перемовин.
Про те, який ультиматум висунули США Росії у WTF: