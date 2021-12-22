Про ці зміни журналістам розповіли джерела у Північноатлантичному альянсі. Чисельність NRF становить 40 тисяч військовослужбовців.

Актуально Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, – Зеленський

Скоротили терміни розгортання оперативної групи

До структури NRF входить Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО. З 20 грудня вона має бути готова до розгортання протягом 5 днів, а не тижня, як це було раніше. Таке розгортання може відбутись у кризовому районі. Оперативну групу наразі очолює Туреччина і до її складу входить 6 400 вояків.

Інші підрозділи, серед яких – військові логісти та спецпризначенці – перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Зверніть увагу! Die Welt інформує, що ці рішення у НАТО були ухвалені ще минулого тижня.

Мета НАТО – покращити захист країн-союзників

Окрім можливої ескалації в Україні, НАТО непокоїть безпека східних країн-союзниць. Мовиться про Польщу, Румунію та країни Балтії.

До теми Росія є однією з найсерйозніших загроз для Данії, – розвідка

Що відомо про напруження між Росією та НАТО:

Володимир Путін підняв тему розширення НАТО під час розмови з Джо Байденом 7 грудня.

Згодом російське МЗС запропонувало США та Альянсу так звані "договори про безпеку".

Фактично Москва вимагає гарантій про невступ України в НАТО.

У Держдепі деякі з вимог Кремля назвали неприйнятними.

Генсек організації Єнс Столтенберг заявив, що готовий до перемовин.

Про те, який ультиматум висунули США Росії у WTF: