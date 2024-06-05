Практически неприступная крепость, – Свитан оценил уничтожение 2 российских "Панцирей"

Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ удалось уничтожить 2 самоходные зенитно-артиллерийские системы "Панцирь". Украинские военные уже неоднократно показывали хорошие результаты, когда атаковали важную для россиян технику.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ЗРГК "Панцирь" очень хорошее оружие с дальностью перехвата до 20 километров. Он отметил, что приблизиться к этому комплексу очень сложно, но нашим Силам обороны удалось это сделать.

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"Нашим военным удалось найти механизмы как уничтожить эти два "Панциря"", – практически неприступную крепость. сказал он.

Уничтожение ЗРГК "Панцирь"

Задачей российского комплекса "Панцирь" является сбивать все, что движется в радиусе 20 километров, однако, по мнению военного эксперта, они не справились с этим, несмотря на свою мощность.

Вооруженным Силам Украины можно аплодировать, ведь они нанесли серьезный удар россиянам. Два "Панциря" это большая потеря,

– отметил Роман Свитан.

Какие еще задачи имеют Силы обороны

Основной задачей ВСУ является завоевать преимущество в воздухе. Украинским военным удается успешно достигать этого. В последнее время появляется много сообщений об уничтожении систем противовоздушной обороны, локаторов и зенитно-ракетных комплексов противника.

Продолжается подготовка к входу триады, которая даст возможность выполнять боевые задачи с воздуха, то есть это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, F-16 и зенитно-ракетные комплексы,

– подчеркнул военный эксперт.

Свитан добавил, что зенитно-ракетные комплексы, в частности Patriot и SAMP-T, Украина получит в ближайшее время от нескольких западных партнеров, однако пока неизвестно, каким будет их количество.

Военная помощь от западных партнеров