Силы обороны "минуснули" российский самолет А-50
- Силы обороны Украины повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- Также атаковали Алчевский металлургический комбинат и полигон "Восточный".
Вследствие успешной работы Сил обороны у россиян потери. Известно, что на этот раз повреждения получил самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Масштабы разрушений по состоянию на данный момент уточняются. Об этом сообщили в Генштабе.
Читайте также Минус "Аллигатор": ВСУ сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52
Что известно о потере самолета?
В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российского военно-промышленного комплекса. В частности, под поражение попали завод, полигон и самолет дальнего радиолокационного обнаружения.
В Генштабе подтвердили результаты удара 17 марта по 123-му авиаремонтному заводу. Дополнительно зафиксировано повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.
Самолеты ДРЛС А-50 используются армией страны-агрессора для координации ударной авиации и обнаружения украинских самолетов в воздухе.
Кроме того, известно, что силы обороны атаковали Алчевский металлургический комбинат, используемый для изготовления корпусов артиллерийских снарядов, а также производства и ремонта бронированной стали для военной техники. Также под удар попала инфраструктура полигона "Восточный" в Новопетровском районе на временно оккупированной территории Запорожской области. Пока масштабы разрушений и потери врага уточняются.
Какие еще значительные потери недавно понесли россияне?
За последние сутки украинские защитники уничтожили 1610 российских военных. Известно, что с начала полномасшиабного вторжения общее количество потерь личного состава составляет 1 285 700 человек.
18 марта стало известно, что Силы обороны Украины атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской области России. Известно о повреждениях инфраструктуры и военных самолетов. Атаки были совершены 16 и 17 марта, в результате чего были уничтожены климатические укрытия, стоянки самолетов, а также ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410.
15 марта Силы обороны Украины ударили по российским объектам в Крыму, повредив радиолокационные станции. Кроме того, была атакована пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф" вблизи Дальнего.