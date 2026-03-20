Силы обороны "минуснули" российский самолет А-50

Вследствие успешной работы Сил обороны у россиян потери. Известно, что на этот раз повреждения получил самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Масштабы разрушений по состоянию на данный момент уточняются. Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно о потере самолета?

В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российского военно-промышленного комплекса. В частности, под поражение попали завод, полигон и самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

В Генштабе подтвердили результаты удара 17 марта по 123-му авиаремонтному заводу. Дополнительно зафиксировано повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.

Самолеты ДРЛС А-50 используются армией страны-агрессора для координации ударной авиации и обнаружения украинских самолетов в воздухе.

Кроме того, известно, что силы обороны атаковали Алчевский металлургический комбинат, используемый для изготовления корпусов артиллерийских снарядов, а также производства и ремонта бронированной стали для военной техники. Также под удар попала инфраструктура полигона "Восточный" в Новопетровском районе на временно оккупированной территории Запорожской области. Пока масштабы разрушений и потери врага уточняются.

