Комментаторы в шутку говорят, что крейсер "Москва" пригласил "сушку" на чай на дно Черного моря. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала24 Каналу "исчезновение" Су-24.

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Представитель ОК "Юг" отметила, что Силы обороны работают над тем, чтобы преимущество врага в воздухе постепенно выравнивалось в минусовое направление.

Активность тактической авиации врага, в частности, в Черном море не прекращается, несмотря на такие показательные уроки, которые мы им предоставляем. Мы не будем раскрывать всех наших методических мероприятий. Будем ждать их в гости еще,

– сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в декабре 2023 года украинским военным также удалось сбить российский бомбардировщик Су-24М у острова Змеиный. Его ликвидировало зенитное ракетное подразделение.

Заметьте! По последним данным Генштаба ВСУ от 24 февраля 2022 года Россия в войне против Украины потеряла 332 самолета.