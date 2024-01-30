Комментаторы в шутку говорят, что крейсер "Москва" пригласил "сушку" на чай на дно Черного моря. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала24 Каналу "исчезновение" Су-24.
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Представитель ОК "Юг" отметила, что Силы обороны работают над тем, чтобы преимущество врага в воздухе постепенно выравнивалось в минусовое направление.
Активность тактической авиации врага, в частности, в Черном море не прекращается, несмотря на такие показательные уроки, которые мы им предоставляем. Мы не будем раскрывать всех наших методических мероприятий. Будем ждать их в гости еще,
– сказала Наталья Гуменюк.
Напомним, в декабре 2023 года украинским военным также удалось сбить российский бомбардировщик Су-24М у острова Змеиный. Его ликвидировало зенитное ракетное подразделение.