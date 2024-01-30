Коментатори жартома кажуть, що крейсер "Москва" запросив "сушку" на чай – на дно Чорного моря. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала 24 Каналу "зникнення" Су-24.

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Речниця ОК "Південь" зазначила, що Сили оборони працюють над тим, щоб перевага ворога в повітрі поступово вирівнювалася в мінусовий напрямок.

Активність тактичної авіації ворога, зокрема, в Чорному морі, не припиняється, попри такі показові уроки, які ми їм надаємо. Ми не будемо розкривати всіх наших методичних заходів. Чекатимемо їх у гості ще,

– сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, у грудні 2023 року українським військовим також вдалося збити російський бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний. Його ліквідував зенітний ракетний підрозділ.

Зауважте! За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Росія у війні проти України втратила 332 літаки.

Останні втрати ворога в авіації