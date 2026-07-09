В ночь на 9 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника. Были поражены 12 танкеров, один буксир и одно сухогрузное судно Российской Федерации в акватории Азовского моря.