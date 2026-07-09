Масштабы нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Пострадавшие суда использовались, в частности, для снабжения группировки войск Российской Федерации горюче-смазочными материалами, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.