Силы обороны нанесли удар по еще 12 российским танкерам и ряду других "жирных" целей

В ночь на 9 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника. Были поражены 12 танкеров, один буксир и одно сухогрузное судно Российской Федерации в акватории Азовского моря.

Масштабы нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Пострадавшие суда использовались, в частности, для снабжения группировки войск Российской Федерации горюче-смазочными материалами, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.