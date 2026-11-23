Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в тылу России. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми.

Об этом 23 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Новые поражения Сил обороны

Украинские военные в этот день достались отдаленным российским объектам нефтяной инфраструктуры.

В военном командовании рассказали, что Пермский НПЗ – один из ведущих заводов нефтяной отрасли России. Его проектная мощность составляет около 13 миллионов тонн нефти в год. На предприятии производят более 60 видов продукции, что затем участвует в обеспечении оккупационной армии.

Украинские средства поражения преодолели более 1500 километров для поражения объекта.

В сотрудничестве с повстанческим движением "Черная искра" были поражены три ключевых установки предприятия: АВТ-2, АВТ-5 и установка изомеризации.

Установки АВТ (атмосферно-вакуумные трубчатки) обеспечивают начальный этап переработки нефти. На них сырье разделяют на фракции, из которых в дальнейшем производят бензин, дизельное топливо, авиатопливо и мазут. Без этих установок завод не может перерабатывать нефть. Установка изомеризации требуется для повышения октанового числа бензина. Иначе предприятие не сможет производить качественное горючее.

Кроме НПЗ в Перми, поражена также нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане. Там повреждены четыре резервуара.

"Калейкино" – один из ключевых узлов магистральных нефтепроводов России, где принимают и смешивают нефть из разных регионов перед подачей на НПЗ,

– объяснили в Генштабе.

Напомним, предварительный удар по этой станции произошел 19 ноября. Тогда были повреждены три резервуара РВСПА-50000, каждый из которых может вмещать до 50 тысяч кубометров нефти.