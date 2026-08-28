Бойцы СБУ поразили Ту-95МС в Энгельсе: Зеленский показал кадры действий украинских бойцов

Украинские защитники нанесли новые удары по военно-промышленным и стратегическим объектам в глубоком тылу врага. В ответ на обстрелы наших городов удары пришлись как по российским военным аэродромам, так и по крупным нефтеперерабатывающим предприятиям.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Каковы подробности?

Силы обороны нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области на расстоянии 1000 километров от линии фронта.

Кроме того, спецназовцы "Альфы" СБУ успешно поразили стратегический ракетоносец Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе. По словам главы государства, эти действия стали справедливым ответом на российские удары по Украине и вражескую активность в Черном море.

Россияне должны чувствовать, что такое их война,

– резюмировал президент.

Как украинские бойцы уничтожают российские объекты: смотрите видео

Поражение стратегических объектов противника

Для атаки на стратегическое предприятие в глубоком тылу россиян были задействованы украинские беспилотники FP-1. Завод "Славнефть-ЯНОС" непосредственно участвует в обеспечении топливом оккупационных войск и производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

В то же время точный удар по аэродрому в Энгельсе позволил уничтожить именно тот самолет, который российские войска регулярно используют для запуска крылатых ракет по украинским городам.

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по Афипскому НПЗ и Астраханскому ГПЗ в России.

Кроме того, украинские защитники провели атаку на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области.

Вместе с тем Генштаб ВСУ подтвердил поражение командных пунктов российских войск в Донецке. По данным военных, среди российских офицеров могут оказаться значительные потери.