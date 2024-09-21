Силы беспилотных систем и ССО нанесли удар по одному из крупнейших арсеналов России, – источники

Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по одному из крупнейших арсеналов России "Тихорецк". Этот объект играет далеко не последнюю роль в логистической системе врага.

В момент поражения там было около 2 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили источники 24 Канала.

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ВСУ нанесли удар по российскому арсеналу "Тихорецк"

Подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины совместно с подразделениями ССО и другими составляющими Сил обороны Украины нанесли мощный удар по одному из крупнейших арсеналов России – "Тихорецк", 719 база хранения боеприпасов в Краснодарском крае.

По данным источников этот арсенал играет ключевую роль в логистической системе врага, обеспечивая хранение и транзит боеприпасов для Южного, Центрального и Восточного военных округов страны-агрессора.

Операция имела чрезвычайно сложный характер из-за мощных средств противовоздушной обороны и РЭБ, которыми был защищен объект. Несмотря на это, наши воины выполнили свою миссию с ювелирной точностью, нанеся сокрушительный удар.

Важно, что на момент поражения на территории арсенала находился эшелон с более чем 2 тысячами тонн боеприпасов, в том числе и поступивших из КНДР.

Напомним, на днях в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы. Детонация произошла на больших складах хранения оружия россиян, в том числе и северокорейских ракет. В каждом хранилище могло быть до 240 тонн боеприпасов.