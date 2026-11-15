Нефть, каучук и вертолеты: Силы обороны поразили три предприятия ВПК России
В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины атаковали три предприятия российского военно-промышленного комплекса. В Татарстане под ударом оказались нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим" и нефтеперерабатывающий завод "ТАИФ-НК", где после взрывов вспыхнули пожары.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие предприятия поразили Силы обороны?
В ночь на 15 ноября украинские военные нанесли удары по объектам в Нижнекамске в Татарстане. Это один из ключевых нефтехимических центров России, расположенный более чем в тысяче километров от украинской границы.
Первой целью стало ПАО "Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и важный актив холдинга "Сибур". На территории предприятия раздались взрывы, после чего возник пожар.
Завод производит синтетические каучуки, полиизопрен, бутиловые каучуки и пластмассы. Эта продукция имеет не только гражданское назначение: ее используют для изготовления шин военной техники, уплотнителей, шлангов и других резиновых деталей для бронетехники и авиации.
Отдельные виды синтетического каучука также могут использоваться в качестве основы для твердого ракетного топлива. Поэтому работа такого предприятия имеет значение и для российской военной промышленности.
Рядом была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 на заводе "ТАИФ-НК". Это большой нефтеперерабатывающий комплекс, работающий с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом. После удара там также зафиксировали пожар.
Масштабы повреждений обоих предприятий в настоящее время уточняются.
Еще одним объектом российского ВПК, который попал под удар в эти сутки, стало АО "Монолит" в Трубчевске Брянской области.
Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов. Также там изготавливают запчасти и компоненты и занимаются металлообработкой.
В Силах обороны подчеркивают, что поражение таких предприятий направлено на ослабление военно-экономического потенциала России. В частности, это должно уменьшить возможности агрессора по производству топлива, сырья для ракетной промышленности и комплектующих для военной техники.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября нанесли удар по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На объекте повреждены четыре установки первичной переработки нефти, установка гидроочистки и шесть резервуаров. Завод поставляет топливо военным и аэродромам.