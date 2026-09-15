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24 Канал Новости Украины Поражены Сызранский НПЗ и предприятие "Атлант Аэро", – Генштаб
15 сентября, 12:26
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Обновлено - 12:56, 15 сентября

Поражены Сызранский НПЗ и предприятие "Атлант Аэро", – Генштаб

Даниил Жоров

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 15 сентября нанесли удары по Сизранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и предприятию "Атлант Аэро" в Ростовской области. На обоих стратегических объектах российского военно-промышленного комплекса были зафиксированы взрывы и пожары.

Оба объекта важны для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно об ударах ВСУ?

По данным военного руководства, на территории Сызранского НПЗ зафиксировали попадания с последующим возгоранием. Украинские военные успешно удивили установку первичной переработки нефти АВТ-6, а также резервуарный парк предприятия. 

Этот нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть" и имеет мощность переработки около 8,9 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит бензины, дизельное и авиационное горючее, активно обеспечивая потребности российских оккупационных войск. 

Кроме этого, подразделения Сил обороны нанесли удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области. На территории объекта были зафиксированы мощные взрывы и пожар. 

Завод "Атлант Аэро" специализируется на производстве БПЛА и комплектующих к ним. В частности, предприятие производит изготовление ударно-разведочных дронов "Молния" и деталей для беспилотных систем "Орион", поставляемых российской армии. 

Также по результатам анализа дополнительных данных подтвердили последствия недавней атаки по НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. На объекте полностью уничтожили 3 и повредили 8 резервуаров. 

Напомним, что 13 сентября Силы обороны поразили 2 российских НПЗ в Краснодарском крае и Татарстане. Речь идет о "Славянске-ЭКО" в Славянске-на-Кубани и "Танеко" в Нижнекамске.

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