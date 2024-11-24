Силы обороны обезвредили более десятка беспилотников, которыми россияне атаковали Киев

Ночью 24 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами. По вражеским БПЛА работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Киев 24 ноября

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными. Вражеские дроны заходили в направлении Киева БПЛА разными курсами. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.

Силы обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала,

– отметил Сергей Попко.

Также начальник КГВА добавил, точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева,

– заявил чиновник.

Сергей Попко призвал быть внимательными и следить за сигналами воздушной тревоги.