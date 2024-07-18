Силы обороны отошли от позиций в Урожайном, – ОСГВ "Хортица"

Вооруженные Силы Украины отошли из Урожайного Донецкой области. Оккупационная армия России разбила поселок почти до основания, разрушены и позиции украинских военных.

Для того чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об отходе. Об этом 18 июля сообщил по телефону спикер оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин в комментарии Суспильному Донбасс.

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ВСУ отошли от позиций в Урожайном

Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону,

– сообщил спикер оперативно-стратегической группировки.

Волошин объяснил, что решение об отходе из Урожайного приняли, поскольку позиции Сил обороны, как и сам населенный пункт, были разрушены постоянными, комбинированными и длительными обстрелами российской армии.

"Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных", – сказал спикер ОСГВ "Хортица".

Кроме этого, Волошин отметил, что российское войско не считается с потерями, разрушая украинские города и поселки. По его словам, чтобы достичь успехов и каких-то побед в разрушенных населенных пунктах и поселках, враг ежедневно несет немало потерь.

"Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат – разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", – добавил Волошин.

Спикер подчеркнул, что украинские военные контролируют ситуацию на том направлении.