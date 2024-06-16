Силы обороны перехватили инициативу на Харьковском направлении, – разведка
Российские оккупанты 10 мая начали наступление в Харьковской области. Наши военные противостоят врагу.
Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телемаратона заявил, что на направлении Липцов инициатива ВСУ в наших руках, пишет 24 Канал.
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Что известно о ситуации на Харьковском направлении
Мы сейчас улучшаем там тактическое положение совместно с 13 бригадой оперативного назначения Нацгвардии "Хартия",
– заявил чиновник.
По его словам, там проводят штурмовые действия – врага отбросили от Липцев и пытаются стабилизировать ситуацию. Однако враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.
"Но сейчас на том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. В Волчанске противник борется и проводит также штурмовые действия. Именно на нашем направлении ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая", – рассказал военный.
По его словам, противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей и по самому Харькову.
Последние новости с Харьковского направления
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты тщетно атаковали подразделения Сил обороны в районе Волчанска.
- Только за минувшие сутки враг там потерял более 180 человек убитыми и ранеными, одну боевую бронированную машину, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.
- В НАТО заявили, что оккупанты в мае теряли на Харьковском направлении почти тысячу человек ежесуточно. Кроме того, победы России на этом направлении ограничены.