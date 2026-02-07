Под ударом нефтебаза и военные объекты: Силы обороны вколотили по вражеским целям
- Украинские силы поразили нефтебазу "Балашово" в Саратовской области и несколько военных объектов на оккупированных территориях.
- Поражены пункты управления беспилотниками, скопления войск и реактивная система залпового огня, а потери врага еще уточняются.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 7 февраля ударили по ряду военных объектов российских войск. Взрывы прогремели на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.
Благодаря блестящей работе украинских военных – оккупанты снова понесли потери. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Смотрите также Под ударом пункты управления БпЛА и логистические хабы: Силы обороны поразили вражеские цели
Какие цели попали под удар?
По предварительным данным, была поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области России. Сейчас результаты удара уточняются.
На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления беспилотниками врага в районе населенного пункта Ровнополье, а также скопления оккупантов в районе Дорожнянки.
Кроме того, в Донецкой области в районе населенного пункта Ялта поражено расположение ремонтного подразделения российских войск. В районе Николаевки также уничтожен пункт управления БпЛА, а вблизи Полтавки – реактивную систему залпового огня противника.
В Белгородской области России, в районе населенного пункта Дроновка, зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава врага.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем будут осуществлять меры для ослабления боевого потенциала и логистических возможностей российских войск.
Что известно о потерях россиян за последнее время?
ВСУ ликвидировали 730 российских оккупантов за 6 февраля. Также Россия потеряла более 1200 единиц вооружения, в частности танки, артсистемы и БпЛА оперативно-тактического уровня.
Днем 5 февраля стало известно, что Украина успешно ударила по полигону "Капустин Яр", используя ракеты "Фламинго". На территории полигона повреждена часть зданий.
Силы обороны Украины нанесли удары по учебному центру FPV-дронов, сосредоточению живой силы и станции РЭБ врага. Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" на территории Белгородской области России.