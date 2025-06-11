Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Среди них – очередной аэродром. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что атаковала Украина в России 11 июня

В Генштабе рассказали, что провели атаку в рамках снижения возможностей России по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов.

Так, были поражены мощности ФКП "Тамбовский пороховой завод", зафиксировано горение на его территории.

Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса России, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ,

– рассказали военные.

Также взрывы раздавались в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.

Там результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны отметили, что продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал России и заставить ее прекратить войну против Украины.