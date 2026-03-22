Силы обороны превратили в металлолом сразу 2 ракетных комплекса "Бук"

В рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала России ВСУ нанесли очередные поражения важных объектов на ее территории и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, 21 марта Силы обороны обнаружили и успешно ударили по зенитному ракетному комплексу.

Досталось и живой силе врага. Об этом пишет Генштаб.

Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины вывели из строя "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое Мая Брянской области.

Было прямое попадание в эту единицу вражеской ПВО.

Кроме того, в районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса – "Бук-М2". Подробная информация о результате пока уточняется,

– добавили в Генштабе.