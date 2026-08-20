Силы обороны атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Татарстане и в Краснодарском крае России

Украинские военные в течение 19 и 20 августа провели ряд важных операций в тылу врага. В результате ударов СОУ были поражены НПЗ в Нижнекамске и нефтяной терминал в Волне Краснодарского края.

Подробности сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых поражениях?

Украинские защитники атаковали нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Республике Татарстан. Там загорелся пожар на территории предприятия.

В Генштабе подчеркнули, что "ТАНЕКО" может перерабатывать до 16 миллионов тонн нефтяного сырья в год. Предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности моторные топлива и другую продукцию нефтепереработки. Этот завод задействован в обеспечении армии противника.

Кстати, утром 20 августа местные распространяли видео, на котором видно, как российские силы ПВО пытаются отразить атаку дронов. Однако боеприпас "Панциря" был бессилен против беспилотника, и тот полетел дальше атаковать НПЗ.

Также под ударом оказался нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Там тоже не обошлось без пожара.

Справка. Это один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год. Терминал обеспечивает перегрузку нефти и нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда. Обеспечивает логистические и топливные нужды армии России.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется. В то же время, как подчеркнули в Генштабе, работа по основным объектам врага продолжается. "Дальше будет", – коротко резюмируют в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 августа российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на несколько регионов страны. Сообщалось о дронах над Москвой, Ярославской и Владимирской областями, а также ударах по промышленным предприятиям в Уфе.