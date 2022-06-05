Силы обороны сбили российский самолет Су-25 на Запорожье: эпическое видео
Источник:штаб обороны Запорожского края
На Запорожье наши силы обороны сбили российский самолет Су-25. Вражескую технику удалось уничтожить под Ореховым Запорожской области.
Соответствующую информацию обнародовали в штабе обороны Запорожского края. Об этом 5 июня написал глава Офиса Президента.
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Наши бойцы над Ореховым сбили российский самолет
Силы обороны сбили российский самолет Су-25 над Ореховым, Запорожской области. Оккупант будет уничтожен! За нами победа!
– рассказали бойцы.
Также наши военные показали кадры, где видно, как горит российская техника.
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Ермак подтвердил уничтожение самолета
Только что (речь идет о 21:36 5 июня – 24 канал) узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ,
– написал Ермак.
Андрей Ермак заявил, что вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса Президента и армейцами 5 июня находился в Запорожской области. Там команда:
- посетила передовые позиции наших военнослужащих;
- поблагодарила их за смелость и защиту независимости Украины;
- пообщалась с мариупольцами, которых удалось эвакуировать из города.
ВСУ уничтожили вражеский вертолет
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада рассказала, что в Донецкой области десантники выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в очередной раз успешно приземлили вражескую технику над Украинским небом.
В частности, на этот раз уничтожили российский боевой вертолет КА-52. Точнее речь идет о командирской машине Ка-52 "Аллигатор", которая стоит примерно 16 миллионов долларов и содержит:
- на вооружении пушки с лазерной наводкой;
- противотанковый ракетный комплекс;
- способен переносить авиабомбы.
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- С начала полномасштабного нападения России на Украину вслед за российским кораблем ВСУ уже отправили 31 150 врагов. Наши бойцы уничтожили 1381 танк, 210 самолетов, 175 вертолетов и многие другие техники врага.
- Только 4 июня на Запорожье наши бойцы уничтожили 8 оккупантов, еще 19 – ранили. Также они ликвидировали 2 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 единицы автомобильной техники, 1 миномет. Также ВСУ смогли уничтожить в регионе одну позицию вражеского отделения.
- 5 июня нашим бойцам удалось ликвидировать генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туман". Сайт одной из псевдореспублик сообщил, что это произошло вблизи трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганской области.
- Кроме того, за Кутузовым отправился и известный российский наемник ПВК Вагнера. На Востоке погиб Владимир Анданов из Бурятии с позывным "ваха".
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