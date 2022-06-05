Силы обороны сбили российский самолет Су-25 на Запорожье: эпическое видео

На Запорожье наши силы обороны сбили российский самолет Су-25. Вражескую технику удалось уничтожить под Ореховым Запорожской области.

Соответствующую информацию обнародовали в штабе обороны Запорожского края. Об этом 5 июня написал глава Офиса Президента.

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Наши бойцы над Ореховым сбили российский самолет

Силы обороны сбили российский самолет Су-25 над Ореховым, Запорожской области. Оккупант будет уничтожен! За нами победа!

– рассказали бойцы.

Также наши военные показали кадры, где видно, как горит российская техника.

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Ермак подтвердил уничтожение самолета

Только что (речь идет о 21:36 5 июня – 24 канал) узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ,

– написал Ермак.

Андрей Ермак заявил, что вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса Президента и армейцами 5 июня находился в Запорожской области. Там команда:

посетила передовые позиции наших военнослужащих;

поблагодарила их за смелость и защиту независимости Украины;

пообщалась с мариупольцами, которых удалось эвакуировать из города.

ВСУ уничтожили вражеский вертолет

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада рассказала, что в Донецкой области десантники выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в очередной раз успешно приземлили вражескую технику над Украинским небом.

В частности, на этот раз уничтожили российский боевой вертолет КА-52. Точнее речь идет о командирской машине Ка-52 "Аллигатор", которая стоит примерно 16 миллионов долларов и содержит:

на вооружении пушки с лазерной наводкой;

противотанковый ракетный комплекс;

способен переносить авиабомбы.

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С начала полномасштабного нападения России на Украину вслед за российским кораблем ВСУ уже отправили 31 150 врагов. Наши бойцы уничтожили 1381 танк, 210 самолетов, 175 вертолетов и многие другие техники врага.

Только 4 июня на Запорожье наши бойцы уничтожили 8 оккупантов, еще 19 – ранили. Также они ликвидировали 2 танка, 1 боевую бронированную машину, 4 единицы автомобильной техники, 1 миномет. Также ВСУ смогли уничтожить в регионе одну позицию вражеского отделения.

5 июня нашим бойцам удалось ликвидировать генерал-майора Романа Кутузова с позывным "Туман". Сайт одной из псевдореспублик сообщил, что это произошло вблизи трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганской области.

Кроме того, за Кутузовым отправился и известный российский наемник ПВК Вагнера. На Востоке погиб Владимир Анданов из Бурятии с позывным "ваха".

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