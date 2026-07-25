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24 Канал Новости Украины Силы обороны сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов России за последнее время
25 июля, 17:55
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Силы обороны сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов России за последнее время

София Рожик

Украинские военные сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов России за последнее время. Произошло это 22 июля в Донецкой области.

Об этом сообщил Александр Пивненко.

Наступление двух армий и танковой дивизии ВС России разгромило 1-й корпус НГУ "Азов" со смежными подразделениями Сил обороны.

22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", с привлечением десятков единиц бронированной и легкой техники.

41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия выдвинулись из района поселка Новоэкономическое, а одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В течение четырех часов они пытались зайти в населенные пункты в районе села Шахово.