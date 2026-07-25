Украинские военные сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов России за последнее время. Произошло это 22 июля в Донецкой области.

Об этом сообщил Александр Пивненко.

Наступление двух армий и танковой дивизии ВС России разгромило 1-й корпус НГУ "Азов" со смежными подразделениями Сил обороны.

22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", с привлечением десятков единиц бронированной и легкой техники.

41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия выдвинулись из района поселка Новоэкономическое, а одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В течение четырех часов они пытались зайти в населенные пункты в районе села Шахово.