Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ в очередной раз поразили важный объект оккупантов. Речь идет о комбинате "Кавказ", что в Ростовской области России.
Так, Силы обороны нанесли удар в ночь на 18 августа. В Генштабе ВСУ рассказали детали.
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Удар по комбинату "Кавказ"
В ночь на воскресенье, 18 августа, Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ", что локализуется в Ростовской области страны-агрессора.
Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии России,
– говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что зафиксировано не менее 2 очагов возгорания на территории объекта. Однако там отметили, что более подробная информация о последствиях поражения еще уточняется.
Добавим, что задача была выполнена силами и средствами ГУР МО Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами, а также другими составляющими Сил обороны.
Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются. Дальше будет..,
– добавили в Генштабе ВСУ.