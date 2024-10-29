Что могли поразить Силы обороны в оккупированном Луганске

Утром 29 октября во временно оккупированном Луганске раздавались мощные взрывы. Силы обороны могли поразить военные склады.

На них, вероятно, Россия хранила боеприпасы, которые поставляла на линию фронта. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Как Силы обороны могли поразить арсеналы в Луганске

Селезнев предположил, что в оккупированном Луганске могли детонировать склады с боеприпасами. Также там могла храниться военная техника, какое-то оружие и определенные средства для выполнения тех или иных задач.

Однако стоит говорить не только о поражении военного объекта, но и о тех, кто помог этому. Работе предшествовала эффективная деятельность украинских партизан, которые уже длительное время находятся на подконтрольной врагу территории.

Они смогли отыскать эти объекты, провести соответствующую верификацию, а потом уже передать геолокационные данные нашим специалистам – то ли операторам дронов или ракетных систем, то ли летчикам боевых самолетов.

В любом случае должны понимать, что ресурсы являются определяющим фактором и фактором, который влияет на ситуацию на поле боя. А значит, чем больше ресурсов на местах базирования в российской армии мы уничтожим, тем будет лучше,

– констатировал Владислав Селезнев.

Что интересно, OSINT-исследователи из сообщества "КиберБорошно" определили, что удар был нанесен вблизи руин хранилища бронетанковой техники в Луганске.