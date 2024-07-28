Силы обороны ударили по нефтебазе "Полевая" в Курской области России: зафиксированы мощные взрывы

Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей промышленности России. В частности, стало известно об атаке на очередную нефтебазу.

Силы обороны ударили по нефтебазе “Полевая”. Она расположена в Курской области.

Смотрите также Активисты "Атеш" показали перемещение десятков танков в Санкт-Петербурге

Вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами

Сообщают, что там прогремели мощные взрывы. После этого зафиксировали возгорание. предполагают, что занялись резервуары с нефтепродуктами.

Кроме этого, по информации разведки, в районе нефтебазы работали силы противовоздушной обороны врага, однако они не защитили нефтебазу.

Что это за нефтебаза нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил России.

Задачу выполнили сотрудники СБУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Кроме этого, также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Последствия от атак на оба объекта уточняются.

В Генштабе пообещали, что "дальше будет". Работа по подрыву военно-экономического потенциала России продолжается.