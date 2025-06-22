22 июня, 14:24
Силы обороны освободили Андреевку, – DeepState
Силы обороны Украины освободили поселок Андреевка Сумской области. Теперь населенный пункт находится под контролем наших военных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Там обновили карту днем в воскресенье, 22 июня.
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Как изменилась ситуация на фронте
Украинские военные, по словам аналитиков, освободили Андреевку в Сумской области. Теперь на карте населенный пункт обозначили синим цветом вместо красного, которым показывают оккупированные территории. В то же время у противника есть успехи.
Враг продвинулся возле Привольного и в Шевченке,
– говорится в сообщении.
В Сумской области освободили Андреевку: смотрите на карте