Силы обороны Украины подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе

Сегодня, ночью 8 января, атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", которая расположена в Энгельсе Саратовской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Подробная информация о результатах боевой работы пока уточняется.

Смотрите также Враг продвигается в Торецке, ставя целью угрожать Константиновке: обзор фронта и карты ISW

Детали атаки по нефтебазе

В районе прогремели многочисленные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар. Местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

В украинском Генштабе отмечают, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". Обычно там базируется стратегическая авиация врага.

Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам,

– отметили в ВСУ.

Там добавили, что задача выполнена подразделениями ГУР МО Украины и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Ранее 24 Канал показывал на карте, где расположен "Комбинат Кристалл" Росрезерва, а также публиковал кадры с места пожара.