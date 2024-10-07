Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Феодосии

ВСУ поразили очередной важный объект российских оккупантов. Так, ночью 7 октября они нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который локализуется во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Об этом утром отметили в Генштабе ВСУ.

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Удар по морскому нефтяному терминалу врага

В Генштабе ВСУ указали, что в районе объекта зафиксировано возгорание. Сейчас последствия поражения уточняются.

Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что задачу выполнили подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются. Дальше будет...", – написали в Генштабе ВСУ.