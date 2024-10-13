Попали в засаду: Силы обороны уничтожили российскую колонну на Курщине
Источник:Андрей Коваленко
В Курской области продолжаются активные бои. Стало известно, что нашим защитникам удалось уничтожить целую колонну вражеской техники.
Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию на Курщине, куда противник с других направлений перебросил 50 тысяч военных, Силам обороны удается наносить оккупантам болезненные потери.
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Эффектный разгром российской колонны
Как сообщают СМИ, сокрушительные потери россияне понесли на трассе Коренево – Новоивановка. Именно там колонна вражеской техники попала в засаду на Курщине. Отмечается, что колонна состояла из танка, бронеавтомобиля "ВПК-Урал" и БТР-80. Ее ликвидировал огонь из украинского танка.
Оккупанты попали в смертельную ловушку: смотрите видео
Напомним, что оккупантам удалось продавить левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. Ситуация в регионе динамичная, с постоянными изменениями и тяжелыми боями. Оккупанты усилили механизированные наступления, штурмуют колоннами.
Президент Зеленский признал попытки россиян оттеснить украинские позиции.