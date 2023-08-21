ВСУ закрепляются на двух направлениях, детали передачи F-16: хронология 544 дня войны

Сопротивление украинского народа российской агрессии продолжается, со дня полномасштабного вторжения войск России прошло 544 дня. Силы обороны дают отпор врагу и ведут наступление на двух направлениях фронта.

О главных новостях на 21 августа, события на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.

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06:00 Генштаб ВСУ опубликовал утреннее сведение о ситуации на поле боя, главное из него:

За прошедшие сутки российские войска нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Российские оккупанты создали "план развития" временно оккупированного Мариуполя. Москва хочет увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из России.Президент Владимир Зеленский объяснил, почему украинские защитники не начали контрнаступление раньше. Дело в том, что у Украины не было достаточно оружия и другой техники.Соединенные Штаты намерены нарастить производство боеприпасов для того, чтобы помочь зимой украинской армии в войне против России, пишет The Washington Post.

00:00 После долгих месяцев колебаний союзники Украины наконец-то объявили об отправке Воздушным силам истребителей F-16. Украинцы в социальных сетях стали публиковать радостные сообщения и создавать мемы.

Больше всего распространяют видео многолетней давности с президентом Владимиром Зеленским. На нем он говорит дословно: "Самолеты летят – будем всех бомбить".