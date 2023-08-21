ВСУ закрепляются на двух направлениях, детали передачи F-16: хронология 544 дня войны
Сопротивление украинского народа российской агрессии продолжается, со дня полномасштабного вторжения войск России прошло 544 дня. Силы обороны дают отпор врагу и ведут наступление на двух направлениях фронта.
О главных новостях на 21 августа, события на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.
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06:00 Генштаб ВСУ опубликовал утреннее сведение о ситуации на поле боя, главное из него:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В сутки произошло более 25 боевых столкновений.
- Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
00:00 После долгих месяцев колебаний союзники Украины наконец-то объявили об отправке Воздушным силам истребителей F-16. Украинцы в социальных сетях стали публиковать радостные сообщения и создавать мемы.
Больше всего распространяют видео многолетней давности с президентом Владимиром Зеленским. На нем он говорит дословно: "Самолеты летят – будем всех бомбить".