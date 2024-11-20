Украина впервые ударила Storm Shadow по территории России, – Bloomberg

Силы обороны использовали британские ракеты для ударов по стране-агрессорке. Вероятно, это произошло после того, как Киев впервые применил по России ATACMS.

CША сняли запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов в глубь России, писало издание The Times. Обломки этих британских ракет нашли, в частности, на Курщине, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Силы обороны атакуют Россию Storm Shadow

Как заявил западный чиновник, ознакомленный с ситуацией, ВСУ ударили британскими ракетами по военным объектам на территории России через день после того, как появилась информация о первом применении украинцами по стране-агрессорке ракет ATACMS.

Справка: В Минобороны России признали, что в ночь на 19 ноября Украина впервые поразила ракетами ATACMS военный объект на российской территории – в районе города Карачев Брянской области.

Отмечается, что обломки Storm Shadow были обнаружены в Курской области России, а две ракеты были перехвачены над Ейском черноморским портом на юге Краснодарского края. Об этом напиал российский телеграмм-канал "Рыбарь", связанный с армией имеюющий более 1,3 миллиона подписчиков. Проверить правдивость информации пока не удалось.

Куда могла попасть Украина Storm Shadow

Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента России с подземным командным пунктом в Курской области. Об этом пишет Defense Express.

Аналитики проанализировали видео, на котором, вероятно, как раз зафиксирована атака британскими ракетами на Курщину. Из кадров видно, что для удара было использовано достаточно большое количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов.



Видео снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, который в настоящее время является санаторием и находится в ведении Управления делами президента России. В то же время поражаемый объект в его восточной части и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

Эксперты предполагают, что речь идет о поражении не рядового объекта связистов, а об углубленном командном пункте.

Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли быть и северокорейские генералы,

– отметило издание.