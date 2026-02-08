8 февраля, 19:44
Силы обороны зачистили Терноватое на Запорожье
Основные тезисы
- Силы обороны Украины зачистили населенный пункт Терноватое в Запорожье от российских захватчиков.
- Вооруженные Силы Украины подняли украинский флаг в поселке, опровергая российские заявления о захвате этого населенного пункта.
От российских захватчиков удалось зачистить один из населенных пунктов Запорожской области. Бойцы Сил обороны Украины показали щемлве видео с украинским флагом.
Об этом сообщают в Силах обороны Пивдян.