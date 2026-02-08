Укр Рус
8 февраля, 19:44
Силы обороны зачистили Терноватое на Запорожье

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины зачистили населенный пункт Терноватое в Запорожье от российских захватчиков.
  • Вооруженные Силы Украины подняли украинский флаг в поселке, опровергая российские заявления о захвате этого населенного пункта.

От российских захватчиков удалось зачистить один из населенных пунктов Запорожской области. Бойцы Сил обороны Украины показали щемлве видео с украинским флагом.

Об этом сообщают в Силах обороны Пивдян.

 