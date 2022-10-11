Силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, а также дроны-камикадзе и БпЛА

Украинские силы Противовоздушной обороны эффективно уничтожают российские ракеты и авиацию, которыми атакуют Украину. Утром 11 октября наши военные сбили 18 крылатых ракет россиян.

Детали об успешной работе ПВО 11 октября

Такие данные в эфире национального телемарафона обнародовал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Так что 18 ракет врага так и не долетели до своего места назначения.

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После 7 часов утра в небо поднялись бомбардировщики. Утром 4 крылатые ракеты уничтожили на Юге. По состоянию на 12:20 есть свежая информация о том, что уничтожены еще 14 крылатых ракет. То есть всего 18 ракет,

– рассказал Игнат.

Он добавил, что с 3 часов ночи до 05:30 утра атаковали Юг Украины дронами-камикадзе иранского производства. Военные ОК "Юг" сбили сразу 8 беспилотников, то есть большинство из запущенных россиянами.

Утром первую волну атак оккупанты совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, вылетевших из Каспийского региона. Это стратегические ракетоносцы, которые могут нести по 8 – 12 ракет Х-101 и Х-155. Одна такая ракета стоит 30 миллионов долларов, ведь она преодолевает расстояние в 5 тысяч километров и может поражать цель с точностью в 10 метров.

Россияне запустили около 4 таких ракет. Все они были уничтожены.