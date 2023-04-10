Над Харьковщиной сбили "Шахид" и "Гранат": оккупанты пытались атаковать и Сумщину

Российские войска не прекращают терроризировать Украину и снова применили дроны-камикадзе. Оккупанты пытались атаковать Харьковскую и Сумскую области.

Ночью 10 апреля силы ПВО Воздушного командования "Восток" успешно отработали в Харьковской области. Наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА.

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В Сумской области сбили беспилотник "Зала"

По предварительной информации, ликвидирован, вероятно, один "Шахид" и "Гранат-4".

Следует отметить, что в Генштабе ВСУ утром 10 апреля сообщили, что за минувшие сутки были уничтожены 6 вражеских беспилотников. В частности, 3 БПЛА типа "Ланцет", 2 – "Зала" и 1 – "Суперкам".

В воскресенье, 9 апреля, над Сумской областью был сбит вражеский БПЛА, предположительно Zala-421-16E2. Об этом информировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил, что полет беспилотника может контролироваться радио или видеоканалом на расстоянии до 50 километров.

Разведчики OSINT рассказали, что беспилотник "Зала" наводит на цель баражирующие боеприпасы "Ланцет". Сообщается, что его номер "0725-1" свидетельствует о том, что это дрон новой серии, то есть изготовлен недавно.

Эксперты указывают, что камера дрона хуже, чем те, которые стояли на предыдущих сериях.

На Юге была угроза БПЛА

Поздним вечером 9 апреля на Юге Украины была угроза беспилотников, из-за чего объявляли тревогу.

Угроза удара БПЛА была в Запорожской, а также в Днепропетровской областях.

Во время тревоги взрывы прогремели в Херсонской области. Они прогремели в Херсонском районе области и в Бериславе.

На данный момент информации, что стало причиной взрывов в Херсонской области, – нет.