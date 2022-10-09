Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области, а в Николаевской области самолет

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский дрон над морем во время подлета в Одессу. А также самолет, вероятно, СУ-25 в Николаевской области.

Над морем сбили беспилотник

О сбитой вражеской "птичке" в Одесской области сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Беспилотник пытался долететь до города во время воздушной тревоги. К слову, о его уничтожении спикер сообщил достаточно креативно.

Летел "птенчик" не наш, над морем волну поднял, а ПВО ему и говорит: "Все, падай в воду, НЛО!",

– написал Сергей Братчук.

Спикер также добавил, что наша Противовоздушная оборона самая лучшая.

Сбит самолет на Николаевщине

В Воздушном командовании "Юг" уточнили, что это был беспилотник типа "Shahed-136" – иранский дрон-камикадзе.

В Воздушном командовании "Юг" сообщили, что сегодня, 9 октября, около 11 часов утра в Николаевской области сбили российский самолет. В командовании предварительно сообщили, что это, вероятно, был самолет Су-25, пока тип уточняют.

Успехи ВСУ в небе

В Воздушных силах Украины отчитались, что за минувшие и текущие сутки (по состоянию на 11.30) на южном направлении сбили:

российский самолет (вероятно Су-25),

два беспилотных летательных аппарата кафиров,

один БпЛА-камикадзе "Shahed-136",

и одну управляемую авиационную ракету Х-59 (в Запорожье).

Россияне активизировали запуск дронов

К слову, вчера в Одесской области защитники приземлили два вражеских беспилотника. Между обезвреживаниями БпЛА прошло всего несколько часов.

Предварительно, 5 октября, россияне также запускали в Одесскую область и иранские дроны-камикадзе. Однако силы противовоздушной обороны сбили их.

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