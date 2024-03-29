Враг запустил по Украине почти 100 "Шахедов" и ракет, в том числе "Кинжалы"

Ночью оккупанты снова массированно ударили по Украине. Воздушные силы рассказали, сколько вражеских целей уничтожили.

В ночь на 29 марта 2024 года оккупанты нанесли мощный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА.

Смотрите также Ночью сильно досталось Каменскому району: там ранены 5 человек, среди которых - 5-летняя девочка

Что летело на Украину

В общей сложности для этой атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. Так, сначала противник запустил десятки ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарска, а также Курской области. Речь идет о 60 "Шахедах".

Кроме того, с разных аэродромов были произведены пуски 5 типов ракет. Среди них:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область);

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ТОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);

4 крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс).

Как отработала ПВО

Работа сил ПВО длилась несколько часов. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: