Враг запустил по Украине почти 100 "Шахедов" и ракет, в том числе "Кинжалы"
Ночью оккупанты снова массированно ударили по Украине. Воздушные силы рассказали, сколько вражеских целей уничтожили.
В ночь на 29 марта 2024 года оккупанты нанесли мощный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА.
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Что летело на Украину
В общей сложности для этой атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. Так, сначала противник запустил десятки ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарска, а также Курской области. Речь идет о 60 "Шахедах".
Кроме того, с разных аэродромов были произведены пуски 5 типов ракет. Среди них:
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область);
- 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ТОТ Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс).
Как отработала ПВО
Работа сил ПВО длилась несколько часов. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:
- ️58 ударных "Шахедов"
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К".