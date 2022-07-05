Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет врага, ударная авиация – 2 склада боеприпасов и 2 ВОПы

Российские оккупанты 5 июля вновь пытались нанести авиаудары по украинским городам. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 9 вражеских крылатых ракет.

В Воздушных силах рассказали, что россияне 5 июля выпускали по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Обстрел осуществлялся из акватории Черного моря.

К теме Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска: силы ПВО сбили 3 ракеты Х-59

Украинская ПВО уничтожила 9 вражеских ракет

В 4:00 зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 6 из 7 ракет, которые выпустили оккупанты. Кроме этого, примерно в 20:00 в бой вступило воздушное командование "Запад". Зенитные ракетные подразделения и авиация сбили еще 3 крылатые ракеты врага.

Их уничтожают расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидирует пилот украинского истребителя,

- заметили в воздушных силах.

В то же время украинская ударная авиация продолжает атаковать захватчиков на нескольких стратегических направлениях. Защитники успешно поражают вражеские позиции огнем с воздуха. Так, за сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил ВСУ испепелили:

2 полевые склады боеприпасов,

2 взводных опорных пункта российских оккупантов,

до 20 единиц техники и живую силу врага.

Заметьте Есть специальный алгоритм, – в ВСУ объяснили, почему воздушная тревога часто раздается по всей Украине

Общие потери оккупантов в Украине

Российские войска продолжают нести в Украине сокрушительные потери. С начала полномасштабной войны бойцам ВСУ уже удалось уничтожить 36,35 тысячи оккупантов.

Кроме этого, захватчики стремительно теряют технику. В частности, украинские защитники уже испепелили:

1594 танка,

3772 боевые бронированные машины,

806 артиллерийских систем,

247 реактивных систем залпового огня,

105 средств ПВО,

217 самолетов,

187 вертолетов,

660 беспилотников оперативно-тактического уровня,

144 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

2634 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

65 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Стоит посмотреть – ВСУ мастерски применяют американские HIMARS: видео