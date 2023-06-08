ССО показали, как несколько месяцев вели "тихую войну" за превосходство на Днепре: уникальные кадры

Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы освобождать родные земли из-под оккупации. Так, Силы специальных операций показали, как несколько месяцев вели "тихую войну".

Острова между левым и правым берегом Днепра в Херсонской области стали полем боя для украинских и российских военных. Фактически там в течение месяцев шла "тихая война", целью которой стало получить преимущество на реке.

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ССО не давали россиянам расслабиться

Как отмечают наши военные, россияне пытались за это время проводить разведку, заниматься минированием территории. Они также обустраивали позиции и наблюдательные пункты. В свою очередь, воины ССО не давали возможности оккупантам закрепиться, а также чувствовать себя свободно.

Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, небольшие группы в поисках противника и дроны, круглосуточно висящие над головами,

– озвучивают условия своей работы в ССО.

Наши воины заметили, что в таких условиях добыть победу можно только с помощью ума и хитрости, дерзости и демонстрации характера. По сути, все это присуще военным морского центра специальных операций ССО.

Как ССО вели "тихую войну" за превосходство на Днепре: смотрите видео

В пресс-службе отмечают, что ролик сняли еще зимой. Впрочем, опубликовали его только сейчас из соображений безопасности. С помощью этого видео можно лучше понять, чем занимаются воины сил специальных операций. Речь идет о тяжелой, рискованной, а также отчаянной работе. Какие бы угрозы ни стояли перед нашими защитниками, они продолжали противостояние на Днепре, приближая Украину к победе.

Поскольку мы заговорили об оборонных позициях врага и реке Днепр, то нелишним будет вспомнить последствия подрыва Каховской ГЭС. По данным аналитиков, большая вода доставила немало хлопот оккупантам.

Вода разрушила полевые укрепления