ССО показали, как несколько месяцев вели "тихую войну" за превосходство на Днепре: уникальные кадры
Источник:Силы специальных операций
Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы освобождать родные земли из-под оккупации. Так, Силы специальных операций показали, как несколько месяцев вели "тихую войну".
Острова между левым и правым берегом Днепра в Херсонской области стали полем боя для украинских и российских военных. Фактически там в течение месяцев шла "тихая война", целью которой стало получить преимущество на реке.
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ССО не давали россиянам расслабиться
Как отмечают наши военные, россияне пытались за это время проводить разведку, заниматься минированием территории. Они также обустраивали позиции и наблюдательные пункты. В свою очередь, воины ССО не давали возможности оккупантам закрепиться, а также чувствовать себя свободно.
Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, небольшие группы в поисках противника и дроны, круглосуточно висящие над головами,
– озвучивают условия своей работы в ССО.
Наши воины заметили, что в таких условиях добыть победу можно только с помощью ума и хитрости, дерзости и демонстрации характера. По сути, все это присуще военным морского центра специальных операций ССО.
Как ССО вели "тихую войну" за превосходство на Днепре: смотрите видео
В пресс-службе отмечают, что ролик сняли еще зимой. Впрочем, опубликовали его только сейчас из соображений безопасности. С помощью этого видео можно лучше понять, чем занимаются воины сил специальных операций. Речь идет о тяжелой, рискованной, а также отчаянной работе. Какие бы угрозы ни стояли перед нашими защитниками, они продолжали противостояние на Днепре, приближая Украину к победе.
Поскольку мы заговорили об оборонных позициях врага и реке Днепр, то нелишним будет вспомнить последствия подрыва Каховской ГЭС. По данным аналитиков, большая вода доставила немало хлопот оккупантам.
Вода разрушила полевые укрепления
- По данным Института по изучению войны, ссылающегося на снимки в ближнем инфракрасном диапазоне, "затопление серьезно нарушает подготовленные российские оборонные позиции на левом берегу Днепра". Аналитики заметили, что особенно это касается позиций оккупантов на первой линии в Голой Пристани и Алешках.
- Составители отчета добавили, что наводнение смыло много полевых укреплений первой линии врага. Собственно, они должны были помогать россиянам обороняться от атак ВСУ.
- Кроме того, большая вода могла заставить личный состав и технику в основных точках концентрации отступить. Речь идет об Алешках и Голой Пристани. Следует отметить, что эти позиции враг использовал раньше, чтобы обстреливать как Херсон, так и другие населённые пункты на правом берегу Днепра.