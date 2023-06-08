Острови між лівим і правим берегом Дніпра на Херсонщині стали полем бою для українських і російських військових. Фактично там упродовж місяців точилася "тиха війна", метою якої стало здобути перевагу на річці.

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ССО не давали росіянам розслабитися

Як зазначають наші військові, росіяни намагалися за цей час проводити розвідку, займатися мінуванням території. Також вони облаштовували позиції та спостережні пункти. Своєю чергою, воїни ССО не давали можливості окупантам закріпитися, а також почуватися вільно.

Непідконтрольні ділянки річки та суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами,

– озвучують умови своєї роботи в ССО.

Наші воїни зауважили, що за таких умов здолати перемогу можна лише з допомогою розуму та хитрості, зухвалості та демонстрації характеру. Власне, все це притаманне військовим морського центру спеціальних операцій ССО.

Як ССО вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі: дивіться відео

У пресслужбі зазначають, що ролик зняли ще взимку. Втім, опублікували його лише зараз з міркувань безпеки. За допомогою цього відео можна краще зрозуміти, чим займаються воїни Сил спеціальних операцій. Мовиться про важку, ризиковану, а також часом відчайдушну роботу. Які б загрози не стояли перед нашими захисниками, вони продовжували протистояння на Дніпрі, наближаючи Україну до перемоги.

Оскільки ми заговорили про оборонні позиції ворога та річку Дніпро, то не зайвим буде згадати наслідки підриву Каховської ГЕС. За даними аналітиків, велика вода наробила чимало клопоту для окупантів.

Вода зруйнувала польові укріплення