Силы спецопераций ВСУ уничтожили вражескую колонну: зрелищное видео
20 марта 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:Лачен пишет
Силы специальных операций Украины навели украинскую артиллерию на вражескую колонну, которая двинулась на наши земли. Результат, как всегда, зрелищный.
Уничтожение еще одной российской колонны начало распространяться в сети 20 марта. Пока детали относительно локации не разглашаются.
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Тотальное сопротивление продолжается
Силы спецопераций ВСУ работают Срыв колонны,
– говорится в сообщении.
Силы спецопераций ВСУ уничтожили вражескую колонну: смотрите видео
Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Да, ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.
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