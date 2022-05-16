Силы ТрО – это 32 бригады, большинство приняло участие в войне, – Резников

В настоящее время силы территориальной обороны принимают непосредственное участие в войне против захватчиков. Эти военные уже доказали свою боеспособность защищать страну от врага.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что в настоящее время в Украине функционирует 32 бригады ТРО, большинство из них уже приняли участие в войне.

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Сейчас Силы ТрО – это 32 бригады, 25 из которых в полном составе или части подразделений приняли непосредственное участие в боевых действиях,

– отметил Резников.

Далее министр рассказал, где и каким образом участвовали в войне разные бригады.

Силы ТрО в первые часы приняли бой

Подразделения Сил ТРО Киевской, Черниговской и Сумской областей приняли бой в первые же часы российского нашествия и сыграли важную роль во время обороны и освобождения этих регионов.

109-й батальон ТРО вместе с морскими пехотинцами, гвардейцами, пограничниками, полицейскими, бойцами СБУ и разведкой более 80 дней участвует в героической обороне Мариуполя.

Подразделения ТРО в Харьковской области активно вовлечены в контрнаступление и вышли на государственную границу с Россией, нанеся ощутимые удары регулярным частям когда-то "второй армии мира".

Силы ТРО также защищают страну на линии фронта в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ выбил российских военных вплоть до государственной границы с Россией.

К слову, президент назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Им стал генерал-майор Игорь Танцура.

Законопроект о терробороне: коротко

Верховная Рада приняла в целом законопроект о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Законопроект о территориальной обороне предусматривает создание надежной системы обороны Украины.

По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве смогут гарантировать около 400 тысяч человек.

около 400 тысяч человек. Также документ предусматривает, что члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.

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