Жаркое утро по-крымски: в Симферополе масштабный пожар на складе

Временно оккупированный Крым снова пылает. В Симферополе произошел масштабный пожар на большом складе.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако всю информацию пока уточняют.

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Что известно о масштабном пожаре в Симферополе

Пожар охватил местный склад. Его площадь составляет 1 000 квадратных метров. На место прибыли спасатели – около 30 человек и 7 единиц техники.

Известно, что пожар произошел в 4:43 утра 14 марта. В ближайшее время ожидается его локализация, угрозы соседним домам нет.

По предварительной информации, пострадавших нет.



Пожар в Симферополе / фото МЧС России



Что происходит утром в Крыму / фото МЧС России

Позже стало известно, что пожар был локализован. Сейчас угрозы соседним складам и магазинам нет.

Пожар в Симферополе 14 марта: смотрите видео

Пожар "пришел" и в Свердловскую область

14 марта спасатели также ликвидируют большой пожар в Свердловской области. Так, в городе Тавда горит металлический ангар на площади 1 600 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших нет.



Пожар в Свердловской области / фото МЧС России



В России вспыхнул большой пожар / фото МЧС России

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