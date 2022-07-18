Симоненко и Малюк только временные руководители СБУ и прокуратуры, их скоро заменят, – политолог

Президент Владимир Зеленский решил отстранить Ирину Венедиктову и Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

Есть очень простое объяснение, почему исполняющим обязанности главы СБУ назначили Василия Малюка, а и.о. генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, исполняющими обязанности назначили первых заместителей, что является сугубо функциональным решением. Это временные фигуры.

Они будут исполнять обязанности до назначения уже официальных – генпрокурора и главы СБУ. А вот кого президент будет рекомендовать на эти должности, это вопрос,

– рассказал Владимир Фесенко.

Он отметил, что по генпрокурору еще в прошлом 2021 году называли целый ряд фамилий, в том числе некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".

"Кстати, был такой сценарий, что Баканова, если его снимут с СБУ, могут перебросить на генпрокурора. Это был довоенный сценарий. Сейчас, я думаю, это маловероятно", – вспомнил Фесенко.

По его мнению, у президента очень большое разочарование Бакановым. Это ведь его давний друг и у него были очень большие ожидания, которые не оправдались.

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Что известно об устранении