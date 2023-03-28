"Шутки кончились": пропагандистка Симоньян собралась "покупать украинские территории"

Российская пропаганда постоянно ищет все новые темы для "шокирующих обсуждений". В этот раз Симоньян поразила новым маразматическим заявлением и предложила "купить Украину".

Такую "идею" она озвучила на шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Кроме того, они цинично заявили, что "Россия подняла европейские ценности", сообщает 24 Канал.

Важно Когда Путин окажется в Гааге, почему Россия не выйдет из-под санкций: что пишут западные СМИ

Купить украинские земли за 300 миллиардов

На своем шоу Соловьев совершенно серьезно начал говорить, что только у России "есть уважение к человеку и его правам". Другие же страны, по его мнению, о таких ценностях забыли. Более того, он даже начал утверждать, что россияне еще и "высоко подняли европейские ценности".

Пропагандистка Маргарита Симоньян поддержала это "выступление" и отметилась "гениальной" идеей. Она предложила "купить" украинские земли за замороженные в Европе активы.

Симоньян предлагает за арестованные 300 миллиардов долларов купить те регионы Украины, которые "хотят быть с Россией".

Это принципиально – нам нужны те, кто желает быть с нами. Львов нам не нужен. А вот люди, желающие быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине якобы за них. Они это будут называть репарациями, а мы это назовем покупками,

– цинично заявила Симоньян.

Конечно, кремлевские пропагандисты не смогли обойтись без угроз о "мощности России". И вообще – они могут "выпустить" тысячи танков и миллионы снарядов, потому что "время на шутки кончилось".

Симоньян предлагает "купить Украину": смотрите видео

Однако "жить с Россией" украинцы не хотят - это только в больных фантазиях пропагандистов. На временно оккупированных территориях люди продолжают противостоять врагу, демонстрируя проукраинскую позицию К примеру, 10 марта состоялся флешмоб от движения сопротивления "Желтая лента". Тысячи украинцев даже в Крыму приняли участие в нем.

Отметим, что в Крыму партизанское движение ведет активную работу, чтобы остров скорее деоккупировали. В частности, проводят разведку на аэродромах да устанавливают украинские флаги.

В российскую пропаганду едет крыша