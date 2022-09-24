Пропагандистка раскритиковала мобилизацию в россии, потому что ее "словно организовал Киев"

Оккупанты сами не в восторге от того, как путин проводит частичную мобилизацию. Известно, что российская "журналистка" даже заявила, что, по ощущениям, призыв организовывала Украина.

Одна из самых главных пропагандисток российского телевидения маргарита симоньян высказалась по поводу проведения частичной мобилизации. Ей не понравилась путаница, сопровождающая призыв.

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Все делается назло – словно Киев заслал своих людей

В своем телеграмм-канале так называемая журналистка написала о звучащих от российских властей противоречивых заявлениях относительно мобилизации. Пропагандистке не понравилось то, что:

Сначала официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Затем в военкоматах объявили, что " это касается только призывников, а не мобилизованных ".

Повестки вручают "учителям года" , а не митингующим против мобилизации на Арбате.

Сообщили, что набирают до 35 лет, а повестки приходят 40-летним.

"Журналистка" симоньян подытожила, что это только "раздражает людей". Украина как будто прислала своих организаторов проводить мобилизацию в россии, поэтому все идет кувырком.

Какое российское пушечное мясо поедет в Украину

В Генштабе сообщали, что первый этап мобилизации будет длиться 1-1,5 месяца. Количественно будут призывать сержантов, рядовой состав, а также младших офицеров, – об этом заявлял Алексей Громов. Однако Украине переживать не стоит.

По мнению Александра Коваленко, мобилизация не поможет россии победить Украину. Через 2 недели нельзя научить солдат мастерски владеть оружием.

Напомним, появились фото и видео, на которых видна "высокая квалификация" новомобилизованных российских солдат. "Вторая армия мира" постоянно в нетрезвом состоянии, демотивирована и спит на полу в военкоматах.

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