Тбилиси за 3 дня: Симоньян начала угрожать Грузии ракетными ударами
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян вне себя от ярости. На фоне протестов в Грузии она угрожает нанести удар по Тбилиси.
Симоньян издала очередное циничное заявление, поскольку ей не понравились, как грузины во время митинга выкрикивали "Сухуми". Речь идет о грузинском городе, который Россия оккупировала, пишет 24 Канал.
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Симоньян заявила о втором фронте для России
Пропагандистка написала в своих социальных сетях, что якобы протесты в Грузии требовались, чтобы открыть для России "второй фронт". С одной стороны, Симоньян, вероятно, разочарована тем, что российский сценарий в Грузии не прошел.
В частности, 10 марта парламент Грузии отклонил закон об иноагентах, который действует в России. Именно этот законопроект вызвал массовые протесты. И, в отличие от россиян, грузины своего добились.
С другой стороны, Симоньян, возможно, публично выразила свои опасения по поводу "второго фронта". Россия терпит неудачу в Украине и открытие второго фронта будет смерти подобным кремлевскому режиму. Следовательно, она заранее пытается оправдать грядущие неудачи Москвы.
В контексте протестов в Грузии Симоньян выдала угрозу в адрес Тбилиси. В частности, она написала, что в случае повторения августа 2008 года, когда Россия напала на Грузию, на этот раз "никто цацкаться" с Грузией якобы не будет.
Она пригрозила, что Россия не будет отправлять войска в Грузию, а намекнула на ракетные удары по Тбилиси. Можно предположить, что соответствующая риторика Симоньян свидетельствует о том, что Кремль начинает терять рычаги влияния на Грузию, где откровенно пророссийское правительство.
Причем, Симоньян в контексте ударов по Грузии сказала, что в Тбилиси нет Киево-Печерской Лавры, намекая, что именно поэтому россияне не будут себя сдерживать. В своем сообщении она откровенно намекает, что Россия готова к ударам по гражданским в Грузии.
Что происходит в Грузии
- Парламент Грузии 10 марта отменил законопроект об "иноагентах", спровоцировавший массовые протесты. Грузинские депутаты отклонили законопроект "о прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.
- Этот шаг был необходим для того, чтобы принятый в первом чтении проект официально был изъят из рассмотрения. Голосование состоялось, несмотря на то, что парламент должен не работать в течение недели из-за повреждений, причиненных протестами.
- Собравшиеся под парламентом участники митинга аплодисментами встретили новость об отклонении закона. Демонстранты у грузинского парламента держат плакаты "We are Europe!"