Это хорошо для Украины, – психолог о заявлении Симоньян о репарациях от России

Российские пропагандисты стали говорить о репарациях для Украины. Конечно, они говорят об этом на свой манер, но это уже положительный сигнал для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Пропагандистка Симоньян в эфире заявила, что собирается покупать украинские территории, но предлагает назвать это "репарациями", чтобы Украине, мол, легче было.

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Заявление Симоньян

В эфире одного из пропагандистских шоу Симоньян предложила свой план завершения войны в Украине. Она сказала, что можно выкупить у Украины оккупированные территории посредством передачи замороженных в Евросоюзе активов ЦБ России, которые оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов.

Они выплачивают эти деньги как счет за нашу покупку тех земель, которые хотят быть с нами. Эти деньги отправятся в Украину как за них. Однако чтобы они не обижались, можно назвать это репарациями. Они уже стали об этом писать, а мы будем называть это просто покупкой,

– заявила пропагандистка.

Она добавила, что ей не нужны те земли, которые не хотят быть с Россией, в частности Львов, потому что там недружественные с Россией люди. А еще отметила, что "это" длится уже 9 лет, продлится еще 6 лет и в любом случае завершится вот так, как она предлагает, поэтому лучше быстрее.

Попов о заявлении Симоньян о репарациях от России: смотрите видео

То, что говорит Симоньян – хорошо

Кандидат психологических наук отметил, что слова Симоньян – положительные для Украины. Она понимает, что в Украине не дружественно относятся к России. Правда, пока она говорит только о Западе нашей страны. Однако эту информацию она представляет россиянам с "большого экрана".

"Это наше достижение, достижение ВСУ, которые огнем и мечом это вонзили в мозг россиян. Это очень хорошо. Во-вторых, Симоньян понимает, что, скорее всего, война будет проиграна Россией, а потому будет необходимость что-то платить", - заметил. Попов.

По его словам, пусть она собирается что-то покупать, очевидно, сухопутный коридор в Крым, Крым, Донбасс, мы понимаем, что эти территории не будут их. Однако в уши рядовых россиян она уже заливает слово репарации. Пусть привыкают, потому что нам эти деньги потребуются для восстановления того, что они разрушили.

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