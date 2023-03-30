Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Пропагандистка Сімоньян у ефірі заявила, що збирається купувати українські території, але пропонує назвати це "репараціями", щоб Україні, мовляв, легше було.

Цікаво "Нє получаєтся": Скабєєва майже зі сльозами побідкалась, що в Україні не вимикають світло

Заява Сімоньян

В ефірі одного з пропагандистських шоу Сімоньян запропонувала свій план завершення війни в Україні. Вона сказала, що можна викупити в України окуповані території шляхом передачі заморожених у Євросоюзі активів ЦБ Росії, які оцінюються приблизно у 300 мільярдів доларів.

Вони виплачують ці гроші, як рахунок за нашу покупку тих земель, які хочуть бути з нами. Ці гроші вирушать в Україну ніби за них. Однак, щоб вони не ображались, можна назвати це репараціями. Вони вже стали про це писати, а ми будемо називати це просто покупкою,

– заявила пропагандистка.

Вона додала, що їй не потрібні ті землі, які не хочуть бути з Росією, зокрема, Львів, бо там недружні до Росії люди. А ще зазначила, що "це" триває уже 9 років, триватиме ще років 6 і в будь-якому випадку завершиться ось так, як вона пропонує, тому краще швидше.

Попов про заяву Сімоньян про репарації від Росії: дивіться відео

Те, що каже Сімоньян – добре

Кандидат психологічних наук зазначив, що слова Сімоньян – позитивні для України. Вона розуміє, що в Україні не дружньо ставляться до Росії. Щоправда, поки вона говорить лише про Захід нашої країни. Однак цю інформацію вона подає росіянам з "великого екрана".

"Це наше досягнення, досягнення ЗСУ, які вогнем і мечем це встромили в мозок росіян. Це дуже добре. По-друге, Сімоньян розуміє, що, радше за все, війна буде програна Росією, а тому буде необхідність щось сплачувати", – зауважив Попов.

За його словами, нехай вона збирається щось купувати, очевидно, сухопутний коридор у Крим, Крим, Донбас, ми ж розуміємо, що ці території не будуть їхніми. Однак у вуха пересічних росіян вона вже заливає слово репарації. Нехай звикають, бо нам ці гроші будуть потрібні на відбудову того, що вони зруйнували.

Російська пропаганда: останні новини